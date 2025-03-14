Убийство активиста Ганула: задержан подозреваемый

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram

Детали: В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление.

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Глава государства сообщил, что поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты.

Что предшествовало: Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Полиция обнародовала фотографии подозреваемого мужчины.