Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Убийство активиста Ганула: задержан подозреваемый

Валентина РоманенкоПятница, 14 марта 2025, 16:15
Убийство активиста Ганула: задержан подозреваемый
фото МВД

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram

Детали: В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление. 

Реклама:

Глава государства сообщил, что поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты.

Что предшествовало: Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Полиция обнародовала фотографии подозреваемого мужчины.

убийствоОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
Одиозная румынская Шошоаке в письме к Путину посягает на территории Украины
дополненоЗеленский сменил начальника Генштаба
Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
фото, видеоПодозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения
видеоВ Северной Македонии погибли 59 человек в результате пожара на концерте
Все новости...
убийство
Полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве в Одессе: его разыскивают
В Одессе застрелен активист Ганул
Новые власти Сирии убили 340 гражданских за два дня - правозащитники
Последние новости
21:54
Зеленский анонсировал заседание "Рамштайн" в Брюсселе
21:30
В понедельник в ряде областей мокрый снег, ночью до 8° мороза
21:08
Французский евродепутат требует от США вернуть Статую Свободы
20:59
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
20:47
Удар по пятиэтажке в Чернигове: Разбор завалов завершен, есть пострадавшая
20:20
В Венгрии показали бюллетень для "опроса" о поддержке вступления Украины в ЕС
20:04
Подавляющее большинство французов поддерживают возвращение военной службы
19:47
Одиозная румынская Шошоаке в письме к Путину посягает на территории Украины
19:15
Почему нельзя есть перед операцией: объяснение хирурга
19:10
Эрдоган заверил Трампа в поддержке "решительных и прямых" усилий по войне в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: