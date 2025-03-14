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"Рейнджери" ССО знищили десяток вояк РФ на Курщині і взяли трофеї

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 березня 2025, 17:29
Рейнджери ССО знищили десяток вояк РФ на Курщині і взяли трофеї
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Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" знищили десяток російських військових під час спеціальних дій у Курській області.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що ретельне планування та злагодженість підрозділу дозволили операторам здійснити успішний наліт на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів.

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В результаті нальоту оператори також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби, додають спецпризначенці.

Нагадаємо: Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви про оточення українських підрозділів у Курській області, про що, зокрема, раніше говорив російський лідер Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

ССОКурська область
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