Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" знищили десяток російських військових під час спеціальних дій у Курській області.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що ретельне планування та злагодженість підрозділу дозволили операторам здійснити успішний наліт на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів.

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В результаті нальоту оператори також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби, додають спецпризначенці.

Нагадаємо: Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви про оточення українських підрозділів у Курській області, про що, зокрема, раніше говорив російський лідер Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.