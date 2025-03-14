Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

"Рейнджеры" ССО уничтожили десяток вояк РФ на Курщине и взяли трофеи

Валентина РоманенкоПятница, 14 марта 2025, 17:29
Рейнджеры ССО уничтожили десяток вояк РФ на Курщине и взяли трофеи
скриншот

Воины 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" уничтожили десяток российских военных во время специальных действий в Курской области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что тщательное планирование и слаженность подразделения позволили операторам осуществить успешный налет на вражеские позиции. Воины удачно зачистили блиндажи российских военных, не оставив врагам никаких шансов.

Реклама:

В результате налета операторы также захватили трофейное оружие и специальные средства, добавляют спецназовцы.

Напомним: Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении украинских подразделений в Курской области, о чем, в частности, ранее говорил российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

ССОКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник
Рубио о завершении войны РФ против Украины: Есть план "А" и план "Б"
Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
Одиозная румынская Шошоаке в письме к Путину посягает на территории Украины
Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
Все новости...
ССО
Бойцы ССО взрывом заставили 9 солдат РФ сдаться в плен под Покровском
Российским школьникам провели урок "патриотизма" с эмблемой Сил спецопераций ВСУ
Спецназовцы уничтожили взвод оккупантов и взяли в плен россиянина, который сдал позиции своих
Последние новости
10:11
Глава МИД Литвы назвал 5 элементов, без которых невозможен справедливый мир для Украины
10:01
Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом
09:59
фото, видеоНочная атака БпЛА: на Одесчине и Харьковщине бушевали пожары, изуродованы дома, есть пострадавший
09:39
Аюсо выиграл Тиррено – Адриатико, проблемы Вингегора на Париж – Ницца. Итоги недели в велоспорте
09:32
Мировые бестселлеры среди авто: какие модели самые продаваемые в этом году
09:30
В РФ заявили о пожаре на энергообъекте после атаки БпЛА на Астраханскую область
09:21
Премьер Франции недоволен тем, как Брюссель отвечает на тарифы Трампа
09:16
Россия запустила по Украине 174 БпЛА, 90 дронов сбили, еще 70 не долетели до цели
08:52
фото "Шахед" попал в гражданское предприятие на Харьковщине, вспыхнул пожар – ОВА
08:31
США выходят из группы, которая расследует преступления России в Украине – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: