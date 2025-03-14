"Рейнджеры" ССО уничтожили десяток вояк РФ на Курщине и взяли трофеи

Воины 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" уничтожили десяток российских военных во время специальных действий в Курской области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что тщательное планирование и слаженность подразделения позволили операторам осуществить успешный налет на вражеские позиции. Воины удачно зачистили блиндажи российских военных, не оставив врагам никаких шансов.

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В результате налета операторы также захватили трофейное оружие и специальные средства, добавляют спецназовцы.

Напомним: Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении украинских подразделений в Курской области, о чем, в частности, ранее говорил российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.