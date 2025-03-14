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Зеленський: Ми почули заяви Путіна про умови, він не хоче припинення вогню

Олександр ШумілінП'ятниця, 14 березня 2025, 18:31
Зеленський: Ми почули заяви Путіна про умови, він не хоче припинення вогню
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.  

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Вчора ми почули заяви Путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз.

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Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі".

Деталі: Зеленський заявив, що Путін "робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку, ще до припинення вогню".

"Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із "Мінськом", марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, – це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія. І ми попереджали про це", - заявив президент України.

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Він додав, що не можна допустити, щоб війна затягнулася і закликав Сполучені Штати "зробити сильні кроки, які можуть допомогти".

"Тиск має бути спрямований на того, хто не хоче зупинити війну. Тиск має бути на Росію. Тільки рішучі дії можуть припинити цю війну, що триває вже роками", - заявив Зеленський.

Передісторія:

  • У четвер 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
  • Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.

ЗеленськийПутінперемир’я
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