Зеленский: Мы услышали заявления Путина об условиях, он не хочет прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Вчера мы услышали заявления Путина – он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война – это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас.

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Путин врет о реальной ситуации на поле боя, он врет о потерях, он врет о настоящем состоянии своей экономики, которая пострадала от его нелепых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу".

Детали: Зеленский заявил, что Путин "делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня".

"Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же, как он это сделал с "Минском", тратя дни, недели и месяцы на бессмысленные переговоры, пока его оружие продолжает убивать людей. Каждое условие, которое выдвигает Путин, - это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом", - заявил президент Украины.

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Он добавил, что нельзя допустить, чтобы война затянулась и призвал Соединенные Штаты "сделать сильные шаги, которые могут помочь".

"Давление должно быть направлено на того, кто не хочет остановить войну. Давление должно быть на Россию. Только решительные действия могут прекратить эту войну, которая длится уже годами", - заявил Зеленский.

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