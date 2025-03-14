Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що наступного понеділка, 17 березня, стане відомо більше інформації стосовно можливого припинення вогню в Україні.

Джерело: Трамп в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон, фрагмент з якого був опублікований 14 березня, "Європейська правда"

Деталі: Трамп на питання про те, якою наразі є ситуація з припиненням війни Росії проти України, сказав, що, на його думку, "все йде добре".

Реклама:

"Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде добре", – заявив він.

Президент США відмовився прямо відповідати на питання про заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росією, але вкотре заявив, що вірить у згоду Володимира Путіна.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

РЕКЛАМА:

Очільник Кремля Володимир Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

На це Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".