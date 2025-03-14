Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что в следующий понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине.

Источник: Трамп в интервью журналистке Шерил Эткиссон, фрагмент из которого был опубликован 14 марта, "Европейская правда"

Детали: Трамп на вопрос о том, какова сейчас ситуация с прекращением войны России против Украины, сказал, что, по его мнению, "все идет хорошо".

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"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", – заявил он.

Президент США отказался прямо отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

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Глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

На это Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".