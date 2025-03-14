Російська армія масовано вдарила по Сумах дронами: є перебої електропостачання

Російські війська увечері 14 березня масовано атакували Суми.

Джерело: кореспондентка "Української правди", Сумська міська рада

Деталі: За даними журналістки УП, в місті було чутно 10 вибухів. Вони розпочались о 21:55.

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Оновлено: В.о. міського голови Сум Артем Кобзар підтвердив, що російські військові атакували один із об'єктів критичної інфраструктури Сум. Також посадовець зазначив, що в багатоквартирному будинку та гуртожитку, що розташовані неподалік від місця влучання безпілотників, пошкоджені вікна.

У зв'язку з перебоями в електропостачанні, на деяких водозаборах міста Суми спрацював захист. Через це можливі перебої з водопостачанням.

Що передувало:

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Нагадаємо, пізно ввечері 11 березня російські окупанти атакували місто Суми – внаслідок влучання безпілотника спалахнула пожежа у складській будівлі.