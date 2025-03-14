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Российская армия массированно ударила по Сумах дронами: есть перебои электроснабжения

Татьяна ОлейникПятница, 14 марта 2025, 23:52
Российская армия массированно ударила по Сумах дронами: есть перебои электроснабжения
Фото иллюстративное

Российские войска вечером 14 марта массированно атаковали Сумы.

Источник: корреспондентка "Украинской правды", Сумская мэрия

Детали: По данным журналистки УП, в городе было слышно 10 взрывов. Они начались в 21:55. 

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Обновлено: И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь подтвердил, что российские военные атаковали один из объектов критической инфраструктуры Сум. Также чиновник отметил, что в многоквартирном доме и общежитии, расположенных неподалеку от места попадания беспилотников, повреждены окна.

В связи с перебоями в электроснабжении, на некоторых водозаборах города Сумы сработала защита. Из-за этого возможны перебои с водоснабжением.

Что предшествовало:

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Напомним, поздно вечером 11 марта российские оккупанты атаковали город Сумы – в результате попадания беспилотника вспыхнул пожар в складском здании.

Сумывзрывбеспилотники
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