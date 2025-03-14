Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Є загиблий та поранені
П'ятниця, 14 березня 2025, 22:42
Російські сили 14 березня атакували Херсонську область, влучання зафіксували в Херсонському та Бериславському районах.
Джерело: прокуратура Херсонщини
Деталі: За даними слідства, російська армія скинула 8 авіаційних бомб.
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У Херсоні внаслідок удару загинув 43-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення.
У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина.
Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру.
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За даними прокуратури, це вже другий масований авіаудар по регіону за день.
Що передувало:
Удень 14 березня російські війська вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона, внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік та 50-річна жінка.