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Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Є загиблий та поранені

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 березня 2025, 22:42
Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Є загиблий та поранені
Фото - Херсонська обласна прокуратура

Російські сили 14 березня атакували Херсонську область, влучання зафіксували в Херсонському та Бериславському районах.

Джерело: прокуратура Херсонщини

Деталі: За даними слідства, російська армія скинула 8 авіаційних бомб.

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У Херсоні внаслідок удару загинув  43-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення.

У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина. 

 
Херсонська обласна прокуратура

Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру. 

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За даними прокуратури, це вже другий масований авіаудар по регіону за день.

Що передувало: 

Удень 14 березня російські війська вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона, внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік та 50-річна жінка.

Херсонська областьросійсько-українська війнажертви
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