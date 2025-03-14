Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Є загиблий та поранені

Російські сили 14 березня атакували Херсонську область, влучання зафіксували в Херсонському та Бериславському районах.

Джерело: прокуратура Херсонщини

Деталі: За даними слідства, російська армія скинула 8 авіаційних бомб.

Реклама:

У Херсоні внаслідок удару загинув 43-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Також ще один цивільний отримав поранення.

У селищі Текстильне поранення дістала 14-річна дитина.

Херсонська обласна прокуратура

Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру.

РЕКЛАМА:

За даними прокуратури, це вже другий масований авіаудар по регіону за день.

Що передувало:

Удень 14 березня російські війська вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона, внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік та 50-річна жінка.