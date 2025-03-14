Россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Есть погибший и раненые
Российские силы 14 марта атаковали Херсонскую область, попадания зафиксировали в Херсонском и Бериславском районах.
Источник: прокуратура Херсонщины
Детали: По данным следствия, российская армия сбросила 8 авиационных бомб.
В Херсоне в результате удара погиб 43-летний мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов. Также еще один гражданский получил ранения.
В поселке Текстильное ранения получил 14-летний ребенок.
Повреждены частные жилые дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура.
По данным прокуратуры, это уже второй массированный авиаудар по региону за день.
Что предшествовало:
Днем 14 марта российские войска ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона, в результате атаки пострадал 23-летний мужчина и 50-летняя женщина.