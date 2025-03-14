Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Есть погибший и раненые

Татьяна ОлейникПятница, 14 марта 2025, 22:42
Россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Есть погибший и раненые
Фото - Херсонская областная прокуратура

Российские силы 14 марта атаковали Херсонскую область, попадания зафиксировали в Херсонском и Бериславском районах.

Источник: прокуратура Херсонщины

Детали: По данным следствия, российская армия сбросила 8 авиационных бомб.

Реклама:

В Херсоне в результате удара погиб 43-летний мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов. Также еще один гражданский получил ранения.

 
херсонская областная прокуратура

В поселке Текстильное ранения получил 14-летний ребенок.

Повреждены частные жилые дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура.

РЕКЛАМА:

По данным прокуратуры, это уже второй массированный авиаудар по региону за день.

Что предшествовало:

Днем 14 марта российские войска ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона, в результате атаки пострадал 23-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Херсонская областьроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ
опросАмериканцы поддерживают Украину и считают, что Трамп – на стороне РФ
СМИ: Премьер Британии готов разместить войска в Украине бессрочно
Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": истекли сроки
Телемарафон в 2025 году будет стоить более 700 миллионов: чей контент самый дорогой
Военная помощь: Германия передала Украине Gepard, дроны Vector и боеприпасы
Все новости...
Херсонская область
Двадцать гражданских ранеными и погибшими - только за сутки на Херсонщине
Россияне атаковали с дрона Берислав – одного человека убили и одного ранили
Суд арестовал одиозного соратника Сальдо по новому подозрению от СБУ
Последние новости
18:53
Сикорский: Трамп должен заставить Путина отказаться от абсурдных требований по Украине
18:51
СБУ запретила въезд главе румынской партии, посягающей на территории Украины
18:49
Политика Трампа угрожает мировой торговле и повысит цены – ОЭСР
18:49
Гарвард вводит бесплатное обучение для большего числа студентов
18:40
В Украине снизились закупочные цены на молоко: какие причины
18:32
Трамп пригрозил Ирану "ужасными последствиями", если хуситы будут атаковать корабли США
18:26
PepsiCo покупает бренд полезной газировки Poppi почти за 2 миллиарда долларов
18:15
Переживание, кофеин или заболевание? Наука объясняет возможные причины тремора рук
18:11
ЕС ожидает наплыв дешевого алюминия из-за торговой политики Трампа
18:01
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал включить бокс в программу Игр-2028
Все новости...
Реклама:
Реклама: