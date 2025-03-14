Россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Есть погибший и раненые

Российские силы 14 марта атаковали Херсонскую область, попадания зафиксировали в Херсонском и Бериславском районах.

Источник: прокуратура Херсонщины

Детали: По данным следствия, российская армия сбросила 8 авиационных бомб.

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В Херсоне в результате удара погиб 43-летний мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов. Также еще один гражданский получил ранения.

херсонская областная прокуратура

В поселке Текстильное ранения получил 14-летний ребенок.

Повреждены частные жилые дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура.

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По данным прокуратуры, это уже второй массированный авиаудар по региону за день.

Что предшествовало:

Днем 14 марта российские войска ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона, в результате атаки пострадал 23-летний мужчина и 50-летняя женщина.