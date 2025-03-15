США оголосили посла Південно-Африканської Республіки персоною нон грата

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив посла Південно-Африканської Республіки у Вашингтоні Ебрагіма Расула персоною нон грата, назвавши його "політиком, що розпалює ворожнечу", який ненавидить Америку та президента Дональда Трампа.

Джерело: Рубіо в соцмережі Х, Reuters

Пряма мова: "Посол Південно-Африканської Республіки в США більше не є бажаним у нашій великій країні. Ебрагім Расул – це політик, який спекулює на расових питаннях, ненавидить Америку та ненавидить Дональда Трампа. Нам немає про що з ним говорити, тому він вважається персоною нон грата".

Реклама:

Деталі: Напруженість у відносинах між США та ПАР зросла після того, як адміністрація Трампа скоротила фінансову допомогу країні, аргументуючи це незгодою з її земельною політикою та підтримкою Преторією справи проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН.

Дональд Трамп без надання доказів заявив, що "Південна Африка конфісковує землю" і що з "певними класами людей" там поводяться "дуже погано". Його підтримав мільярдер Ілон Маск, уродженець ПАР, який заявив, що білі південноафриканці стали жертвами "расистських законів щодо власності".

У січні президент ПАР Сиріл Рамафоса підписав закон, який дозволяє державі експропріювати землю в інтересах суспільства, в окремих випадках без компенсації. Він заявив, що цей закон спрямований на вирівнювання расової нерівності у володінні землею в країні, де більшість населення становлять чорношкірі та підкреслив, що уряд не здійснював примусової конфіскації.

РЕКЛАМА:

Інший пункт напруженості між двома країнами – підтримка Південною Африкою справи проти Ізраїля у Міжнародному кримінальному суді щодо вчинення геноциду проти палестинців.

ПАР подала позов до Міжнародного суду ООН у грудні 2023 року проти Ізраїлю, звинувативши цю країну у порушенні Женевської конвенції, запровадженні апартеїду, окупації та блокади сектора Газа. США, Британія та деякі інші країни виступили проти цього.