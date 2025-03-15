США объявили посла Южно-Африканской Республики персоной нон грата

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил посла Южно-Африканской Республики в Вашингтоне Эбрагима Расула персоной нон грата, назвав его "политиком, разжигающим вражду", который ненавидит Америку и президента Дональда Трампа.

Источник: Рубио в соцсети Х, Reuters

Прямая речь: "Посол Южно-Африканской Республики в США больше не является желанным в нашей великой стране. Эбрагим Расул – это политик, который спекулирует на расовых вопросах, ненавидит Америку и ненавидит Дональда Трампа. Нам не о чем с ним говорить, поэтому он считается персоной нон грата".

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Детали: Напряженность в отношениях между США и ЮАР возросла после того, как администрация Трампа сократила финансовую помощь стране, аргументируя это несогласием с ее земельной политикой и поддержкой Преторией дела против Израиля в Международном суде ООН.

Дональд Трамп без предоставления доказательств заявил, что "Южная Африка конфисковывает землю" и что с "определенными классами людей" там обращаются "очень плохо". Его поддержал миллиардер Илон Маск, уроженец ЮАР, который заявил, что белые южноафриканцы стали жертвами "расистских законов в отношении собственности".

В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон, который позволяет государству экспроприировать землю в интересах общества, в отдельных случаях без компенсации. Он заявил, что этот закон направлен на выравнивание расового неравенства во владении землей в стране, где большинство населения составляют чернокожие и подчеркнул, что правительство не осуществляло принудительной конфискации.

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Другой пункт напряженности между двумя странами – поддержка Южной Африкой дела против Израиля в Международном уголовном суде о совершении геноцида против палестинцев.

ЮАР подала иск в Международный суд ООН в декабре 2023 года против Израиля, обвинив эту страну в нарушении Женевской конвенции, введении апартеида, оккупации и блокады сектора Газа. США, Великобритания и некоторые другие страны выступили против этого.