Двадцятеро цивільних пораненими та загиблими – лише за добу на Херсонщині
Субота, 15 березня 2025, 08:29
Через російську агресію 14 березня лише у Херсонській області дві людини загинули, ще 18 дістали поранення.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 27 приватних будинків.
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Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі.
Що передувало: Удень 14 березня російські війська вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона, внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік та 50-річна жінка.