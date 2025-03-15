Двадцятеро цивільних пораненими та загиблими – лише за добу на Херсонщині

Через російську агресію 14 березня лише у Херсонській області дві людини загинули, ще 18 дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 27 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі.

Що передувало: Удень 14 березня російські війська вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона, внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік та 50-річна жінка.