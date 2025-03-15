Двадцать гражданских ранеными и погибшими - только за сутки на Херсонщине

Из-за российской агрессии 14 марта только в Херсонской области два человека погибли, еще 18 получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 27 частных домов.

Реклама:

Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственную постройку, складское помещение и частные автомобили.

Что предшествовало: Днем 14 марта российские войска ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона, в результате атаки пострадал 23-летний мужчина и 50-летняя женщина.