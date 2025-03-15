Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14
Субота, 15 березня 2025, 10:47
Увечері 14 березня російські війська завдали ракетного удару по центру житлового кварталу міста Кривий Ріг, постраждали 14 людей.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Уточнюється, що через ракетну атаку зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу.
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Пошкоджена інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто.