Ракетный удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло до 14
Суббота, 15 марта 2025, 10:47
Вечером 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру жилого квартала города Кривой Рог, пострадали 14 человек.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Уточняется, что из-за ракетной атаки разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения.
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Повреждена инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения. Избитые магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто.