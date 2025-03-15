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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло до 14

Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 10:47
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло до 14
фото: ОВА

Вечером 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру жилого квартала города Кривой Рог, пострадали 14 человек.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Уточняется, что из-за ракетной атаки разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения.

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Повреждена инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения. Избитые магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто.

Кривой Рогракетный удар
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