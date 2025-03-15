Зеленський: Росія накопичує сили, щоб вдарити по Сумській області

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія накопичує сили, щоб завдати удару по Сумській області.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти.

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Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону".

Деталі: Також лідер держави заслухав доповідь головкома Олександра Сирського.

Зазначається, що ситуація на Покровському напрямку стабілізована, а у районах Курської області операція ЗСУ продовжується.

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Оточення наших військ немає, запевнив президент.

Нагадаємо: На засіданні Ради оборони Сумської області прийняли рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.