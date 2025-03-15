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Зеленский: Россия накапливает силы, чтобы ударить по Сумской области

Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 14:44
Зеленский: Россия накапливает силы, чтобы ударить по Сумской области
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что российская армия накапливает силы, чтобы нанести удар по Сумской области.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Видим направления вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать.

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Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем. Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы".

Детали: Также лидер государства заслушал доклад главкома Александра Сырского.

Отмечается, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована, а в районах Курской области операция ВСУ продолжается.

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Окружения наших войск нет, заверил президент.

Напомним: На заседании Совета обороны Сумской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района.

ЗеленскийСумская областьКурская область контрнаступление
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