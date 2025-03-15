Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Зеленський затвердив делегацію на чолі з Єрмаком для перемовин щодо миру

Роман ПетренкоСубота, 15 березня 2025, 15:57
Зеленський затвердив делегацію на чолі з Єрмаком для перемовин щодо миру
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський затвердив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення миру.

Джерело: розпорядження з сайту президента

Деталі: Склад делегації залишився таким же, що брав участь на перемовинах з США у Саудівській Аравії:

Реклама:
  • Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, глава делегації;
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;
  • Рустем Умєров – міністр оборони;
  • Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента.

Президент дозволив Єрмаку вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації України, а також "залучати для забезпечення роботи делегації" працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

ЗеленськийАндрій Єрмакпереговоримир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборони Європи
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: РФ хоче оточити ЗСУ на території України, оточення на Курщині – брехня Путіна
Зеленський: Росія накопичує сили, щоб вдарити по Сумській області
Зеленський: "Довгий Нептун" пройшов успішне бойове застосування
Останні новини
02:50
фотоКропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку – ОВА
02:21
Канада веде переговори про участь у військово-промисловому проєкті ЄС – NYT
01:45
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та Харківщині
01:24
Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів
01:12
ОновленоОбстріл Кіровоградщини: пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці" та змінено маршрути поїздів
00:50
Зеленський про припинення вогню та війни: Вважаю, що це можливо зробити швидко
00:30
Питання територій буде найскладнішим – Зеленський про можливе перемир’я
00:01
Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС
23:39
Росіяни атакували безпілотниками житлові квартали Кропивницького
23:32
Новини економіки 19 березня: ріст ВВП, "Київстар" придбав Uklon
Усі новини...
Реклама:
Реклама: