Зеленський затвердив делегацію на чолі з Єрмаком для перемовин щодо миру
Субота, 15 березня 2025, 15:57
Президент Володимир Зеленський затвердив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення миру.
Джерело: розпорядження з сайту президента
Деталі: Склад делегації залишився таким же, що брав участь на перемовинах з США у Саудівській Аравії:
Реклама:
- Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, глава делегації;
- Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;
- Рустем Умєров – міністр оборони;
- Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента.
Президент дозволив Єрмаку вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації України, а також "залучати для забезпечення роботи делегації" працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.