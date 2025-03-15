Зеленський затвердив делегацію на чолі з Єрмаком для перемовин щодо миру

Президент Володимир Зеленський затвердив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення миру.

Джерело: розпорядження з сайту президента

Деталі: Склад делегації залишився таким же, що брав участь на перемовинах з США у Саудівській Аравії:

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Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, глава делегації;

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;

Рустем Умєров – міністр оборони;

Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента.

Президент дозволив Єрмаку вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації України, а також "залучати для забезпечення роботи делегації" працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.