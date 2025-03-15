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Зеленский утвердил делегацию во главе с Ермаком для переговоров по миру

Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 15:57
Зеленский утвердил делегацию во главе с Ермаком для переговоров по миру
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский утвердил делегацию для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению мира.

Источник: распоряжение с сайта президента

Детали: Состав делегации остался таким же, что участвовал на переговорах с США в Саудовской Аравии:

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  • Андрей Ермак - руководитель Офиса президента, глава делегации;
  • Андрей Сибига - министр иностранных дел;
  • Рустем Умеров - министр обороны;
  • Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса президента.

Президент разрешил Ермаку вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации Украины, а также "привлекать для обеспечения работы делегации" работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

ЗеленскийАндрей Ермакпереговорымир
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