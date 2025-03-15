Зеленский утвердил делегацию во главе с Ермаком для переговоров по миру
Суббота, 15 марта 2025, 15:57
Президент Владимир Зеленский утвердил делегацию для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению мира.
Источник: распоряжение с сайта президента
Детали: Состав делегации остался таким же, что участвовал на переговорах с США в Саудовской Аравии:
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- Андрей Ермак - руководитель Офиса президента, глава делегации;
- Андрей Сибига - министр иностранных дел;
- Рустем Умеров - министр обороны;
- Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса президента.
Президент разрешил Ермаку вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации Украины, а также "привлекать для обеспечения работы делегации" работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.