Зеленський: США не мають погоджуватися на російські "але" щодо припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполученим Штатам важливо не погоджуватися на російські додаткові умови щодо припинення вогню, а позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії має бути жортскою, якщо та не погодиться на його пропозицію про 30-денний режим тиші.

Джерело: Зеленський на брифінгу, який транслювало Суспільне

Пряма мова: "Сьогодні кілька партнерів сказали, що стосується перемир'я – нам найголовніше, ні Америці, нікому – не йти на російське "але". Ceasefire (припинення вогню – ред.) не повинен іти разом з "але". Тому що це ceasefire на 30 днів. Це не вічність, це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну або навпаки…

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Ми домовились про те, як ми це бачимо. Є представник США, який зустрівся з руськими. Вони про щось говорили, скоординували якісь позиції. Подивимось, що буде далі. Я думаю, що в найближчі дні у нас буде координація з США щодо наступних кроків. Якщо руські не погоджуються з позицією президента Трампа, ми дуже віримо, що позиція президента Трампа буде чітка, жорстка, пряма щодо Путіна".

Деталі: Коментуючи візит спецпредставника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Москви, Зеленський зазначив, що Україна не може знати на 100%, що саме там обговорювалося.

"Але ми розуміємо, що буде багато різних "але", щоб ставити Україну в більш слабку ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Якщо ceasefire повний, то без будь-яких "але". Позиція у всіх повинна бути чітка, прозора, правдива, не втрачаючи гідності сторін", – сказав він.

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Зеленський також вважає, що режим припинення вогню може тривати й більше за 30 днів, але за цей час потрібно напрацювати угоду про наступні кроки для припинення війни.

"Може, не 30 днів, може, трошки більше знадобиться. Але дуже важливо, щоб був той чи інший термін в домовленостях про тишу. Тоді це скоротить можливості руським гратись у вічний заморожений конфлікт", – зазначив президент.

За його словами, питання контролю над територіями "складне", і повинно вирішуватися потім шляхом перемовин, і він не радив би пов'язувати це питання з першим кроком, "бо це затягування процесу в довгий шлях".

Зеленський розповів, що на зустрічі в Саудівській Аравії представники США не ставили Україні додаткових умов щодо припинення війни.

"На зустрічі в Саудівській Аравії не було ніяких додаткових умов. Бо всі реально по-людськи були щасливі, що по-перше, дві країни були разом, це серйозний крок вперед. Друге – що Україна пішла на такий серйозний дипломатичний крок. І також всі дуже були раді. Нехай Америка тепер змусить Путіна зробити перший крок. Потім будемо обговорювати всі інші кроки", – сказав він.

Передісторія:

У четвер 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.

Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.

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