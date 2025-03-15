Зеленский: США не должны соглашаться на российские "но" по прекращению огня
Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам важно не соглашаться на российские дополнительные условия о прекращении огня, а позиция президента США Дональда Трампа в отношении России должна быть жесткой, если та не согласится на его предложение о 30-дневном режиме тишины.
Источник: Зеленский на брифинге, который транслировало Суспільне
Прямая речь: "Сегодня несколько партнеров сказали, что касается перемирия – нам самое главное, ни Америке, никому – не идти на российское "но". Ceasefire (прекращение огня – ред.) не должен идти вместе с "но". Потому что это ceasefire на 30 дней. Это не вечность, это 30 суток, где всем сторонам дается возможность продемонстрировать скорость и желание закончить войну или наоборот...
Мы договорились о том, как мы это видим. Есть представитель США, который встретился с русскими. Они о чем-то говорили, скоординировали какие-то позиции. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что в ближайшие дни у нас будет координация с США относительно следующих шагов. Если русские не согласны с позицией президента Трампа, мы очень верим, что позиция президента Трампа будет четкая, жесткая, прямая по отношению к Путину".
Детали: Комментируя визит спецпредставителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа в Москву, Зеленский отметил, что Украина не может знать на 100%, что именно там обсуждалось.
"Но мы понимаем, что будет много разных "но", чтобы ставить Украину в более слабую ситуацию. И здесь очень важна позиция Америки. Если ceasefire полный, то без каких-либо "но". Позиция у всех должна быть четкая, прозрачная, правдивая, не теряя достоинства сторон", – сказал он.
Зеленский также считает, что режим прекращения огня может длиться и больше 30 дней, но за это время нужно наработать соглашение о следующих шагах для прекращения войны.
"Может, не 30 дней, может, немножко больше понадобится. Но очень важно, чтобы был тот или иной срок в договоренностях о тишине. Тогда это сократит возможности русским играть в вечный замороженный конфликт", – отметил президент.
По его словам, вопрос контроля над территориями "сложный", и должен решаться потом путем переговоров, и он не советовал бы связывать этот вопрос с первым шагом, "потому что это затягивание процесса в долгий путь".
Зеленский рассказал, что на встрече в Саудовской Аравии представители США не ставили Украине дополнительных условий по прекращению войны.
"На встрече в Саудовской Аравии не было никаких дополнительных условий. Потому что все реально по-человечески были счастливы, что, во-первых, две страны были вместе, это серьезный шаг вперед. Второе – что Украина пошла на такой серьезный дипломатический шаг. И также все очень были рады. Пусть Америка теперь заставит Путина сделать первый шаг. Потом будем обсуждать все остальные шаги", – сказал он.
Предыстория:
- В четверг 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
- Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
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