Зеленский: США не должны соглашаться на российские "но" по прекращению огня

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам важно не соглашаться на российские дополнительные условия о прекращении огня, а позиция президента США Дональда Трампа в отношении России должна быть жесткой, если та не согласится на его предложение о 30-дневном режиме тишины.

Источник: Зеленский на брифинге, который транслировало Суспільне

Прямая речь: "Сегодня несколько партнеров сказали, что касается перемирия – нам самое главное, ни Америке, никому – не идти на российское "но". Ceasefire (прекращение огня – ред.) не должен идти вместе с "но". Потому что это ceasefire на 30 дней. Это не вечность, это 30 суток, где всем сторонам дается возможность продемонстрировать скорость и желание закончить войну или наоборот...

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Мы договорились о том, как мы это видим. Есть представитель США, который встретился с русскими. Они о чем-то говорили, скоординировали какие-то позиции. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что в ближайшие дни у нас будет координация с США относительно следующих шагов. Если русские не согласны с позицией президента Трампа, мы очень верим, что позиция президента Трампа будет четкая, жесткая, прямая по отношению к Путину".

Детали: Комментируя визит спецпредставителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа в Москву, Зеленский отметил, что Украина не может знать на 100%, что именно там обсуждалось.

"Но мы понимаем, что будет много разных "но", чтобы ставить Украину в более слабую ситуацию. И здесь очень важна позиция Америки. Если ceasefire полный, то без каких-либо "но". Позиция у всех должна быть четкая, прозрачная, правдивая, не теряя достоинства сторон", – сказал он.

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Зеленский также считает, что режим прекращения огня может длиться и больше 30 дней, но за это время нужно наработать соглашение о следующих шагах для прекращения войны.

"Может, не 30 дней, может, немножко больше понадобится. Но очень важно, чтобы был тот или иной срок в договоренностях о тишине. Тогда это сократит возможности русским играть в вечный замороженный конфликт", – отметил президент.

По его словам, вопрос контроля над территориями "сложный", и должен решаться потом путем переговоров, и он не советовал бы связывать этот вопрос с первым шагом, "потому что это затягивание процесса в долгий путь".

Зеленский рассказал, что на встрече в Саудовской Аравии представители США не ставили Украине дополнительных условий по прекращению войны.

"На встрече в Саудовской Аравии не было никаких дополнительных условий. Потому что все реально по-человечески были счастливы, что, во-первых, две страны были вместе, это серьезный шаг вперед. Второе – что Украина пошла на такой серьезный дипломатический шаг. И также все очень были рады. Пусть Америка теперь заставит Путина сделать первый шаг. Потом будем обсуждать все остальные шаги", – сказал он.

Предыстория:

В четверг 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.

Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.

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