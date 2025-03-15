Росіяни взяли під контроль Суджу – DeepState
Субота, 15 березня 2025, 19:04
За даними проєкту DeepState і карт Генштабу ЗСУ, російські війська зайняли місто Суджа Курської області, яке з серпня 2024 року перебувало під контролем України.
Джерело: DeepState, Генштаб ЗСУ
Дослівно DeepState: "Ворог окупував Суджу, Рубанщину та Новолюбівку".
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Деталі: У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 8 ранку 15 березня опубліковано карту Курського напрямку, де місто Суджа не позначене як контрольоване Україною.
Що передувало: 12 березня журналісти "Суспільного" повідомили, що війська РФ увійшли в місто Суджа Курської області, там тривали бої.
За даними УП, росіяни вперше зайшли на околицю Суджі ввечері 8 березня.
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