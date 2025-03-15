Росіяни взяли під контроль Суджу – DeepState

За даними проєкту DeepState і карт Генштабу ЗСУ, російські війська зайняли місто Суджа Курської області, яке з серпня 2024 року перебувало під контролем України.

Джерело: DeepState, Генштаб ЗСУ

Дослівно DeepState: "Ворог окупував Суджу, Рубанщину та Новолюбівку".

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Деталі: У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 8 ранку 15 березня опубліковано карту Курського напрямку, де місто Суджа не позначене як контрольоване Україною.

карта зі сторінки Генштабу ЗСУ в Facebook

Що передувало: 12 березня журналісти "Суспільного" повідомили, що війська РФ увійшли в місто Суджа Курської області, там тривали бої.

За даними УП, росіяни вперше зайшли на околицю Суджі ввечері 8 березня.

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