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Россияне взяли под контроль Суджу – DeepState

Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 19:04
Россияне взяли под контроль Суджу – DeepState
ситуация возле Суджи, deepstatemap

По данным проекта DeepState и карт Генштаба ВСУ, российские войска заняли город Суджа Курской области, который с августа 2024 года находился под контролем Украины.

Источник: DeepState, Генштаб ВСУ

Дословно DeepState: "Враг оккупировал Суджу, Рубанщину и Новолюбовку".

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Детали: В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 8 утра 15 марта опубликована карта Курского направления, где город Суджа не обозначен как контролируемый Украиной.

карта со страницы Генштаба ВСУ в Facebook
карта со страницы Генштаба ВСУ в Facebook

Что предшествовало: 12 марта журналисты "Суспільного" сообщили, что войска РФ вошли в город Суджа Курской области, там шли бои.

По данным УП, россияне впервые зашли на окраину Суджи вечером 8 марта.

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