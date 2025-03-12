Російські війська увійшли в Суджу Курської області – там тривають бої

Журналісти "Суспільного" повідомили, що війська РФ увійшли в місто Суджа Курської області, наразі там тривають бої.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на слова військового, співрозмовники УП

Деталі: Військовий, чий підрозділ перебуває у Курській області, розповів журналістам "Суспільного", що це сталося після того, як росіяни встановили вогневий контроль над дорогою Юнаківка–Суджа – ключовим маршрутом із Сумщини.

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Також "Суспільне" звернуло увагу на відео, поширене російськими пропагандистськими каналами. На кадрах нібито видно російських військових у центрі міста, однак час зйомки залишається невідомим.

Журналісти "Суспільного" звернулись до Генштабу за офіційним коментарем.

Доповнено: Згодом аналітики проєкту Deep State оновили карту, і згідно з нею Сили оборони відходять із Суджі Курської області.

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За даними співрозмовників УП на Курському напрямку, росіяни вперше зайшли на околицю Суджі ввечері 8 березня.

Що передувало:

11 березня моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російські війська продовжують тиск на українські позиції в Курській області РФ і мають просування. В східній частині Суджі російські військові закріплюються і підтягують сили.

Інститут вивчення війни зазначив, що російські війська закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на Суджу найближчими днями.

10 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони.

9 березня DeepState повідомив, що росіяни відновили контроль над населеними пунктами Мартинівка й Мала Локня в Курській області.

7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

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