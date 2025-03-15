Трамп призначив Келлога посланником лише щодо України

Президент США Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спеціальним посланником з питань України, тоді як раніше він анонсувався як посланник з питань України та Росії.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено Спеціальним посланником щодо України.

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Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки. Вітаємо генерала Келлога!".

Що передувало: 27 листопада ще до своєї інавгурації Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

13 березня видання NBC news повідомило, що Келлог був виключений з переговорів на високому рівні після того, як Кремль заявив про небажання його участі в них. За словами російського посадовця, який говорив із NBC News, Володимир Путін вважає Келлога "занадто близьким до України".