Трамп назначил Келлога посланником только по Украине

Президент США Дональд Трамп официально назначил Кита Келлога специальным посланником по Украине, тогда как ранее он анонсировался как посланник по вопросам Украины и России.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен Специальным посланником по Украине.

Реклама:

Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, непосредственно работать с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и они имеют очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!".

Что предшествовало: 27 ноября еще до своей инаугурации Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

13 марта издание NBC news сообщило, что Келлог был исключен из переговоров на высоком уровне после того, как Кремль заявил о нежелании его участия в них. По словам российского чиновника, который говорил с NBC News, Владимир Путин считает Келлога "слишком близким к Украине".