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Трамп назначил Келлога посланником только по Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 21:21
Трамп назначил Келлога посланником только по Украине
Кит Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп официально назначил Кита Келлога специальным посланником по Украине, тогда как ранее он анонсировался как посланник по вопросам Украины и России.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен Специальным посланником по Украине.

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Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, непосредственно работать с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и они имеют очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!".

Что предшествовало: 27 ноября еще до своей инаугурации Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

13 марта издание NBC news сообщило, что Келлог был исключен из переговоров на высоком уровне после того, как Кремль заявил о нежелании его участия в них. По словам российского чиновника, который говорил с NBC News, Владимир Путин считает Келлога "слишком близким к Украине".

Трамппереговоры
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