Речник МЗС назвав Лукашенка тарганом у відповідь на образу Зеленського

Речник МЗС України Георгій Тихий назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "тарганом" після того, як той назвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою".

Джерело: Тихий у соцмережі Х, Лукашенко, якого цитує "Наша Ніва"

Деталі: 14 березня Лукашенко в ефірі телеканалу "Россия 1" сказав про Зеленського: "Володя як син мені був, але вчинив як гнида".

Реклама:

У відповідь Тихий у суботу написав: "Образи глави Української держави є неприпустимими, особливо від співучасника злочину агресії проти України. Крім того, перехід в сферу ентомології точно не піде на користь таргану".

Що передувало: Лукашенко вже не вперше обзиває українського президента.

РЕКЛАМА:

У березні 2023 року він заявив, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулище Україна кинула виклик Білорусі, а Зеленського він назвав за це "гнидою".