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Речник МЗС назвав Лукашенка тарганом у відповідь на образу Зеленського

Катерина ТищенкоСубота, 15 березня 2025, 21:43
Речник МЗС назвав Лукашенка тарганом у відповідь на образу Зеленського
Олександр Лукашенко, фото AFP via Getty Images

Речник МЗС України Георгій Тихий назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "тарганом" після того, як той назвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою".

Джерело: Тихий у соцмережі Х, Лукашенко, якого цитує "Наша Ніва"

Деталі: 14 березня Лукашенко в ефірі телеканалу "Россия 1" сказав про Зеленського: "Володя як син мені був, але вчинив як гнида".

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У відповідь Тихий у суботу написав: "Образи глави Української держави є неприпустимими, особливо від співучасника злочину агресії проти України. Крім того, перехід в сферу ентомології точно не піде на користь таргану".

Що передувало: Лукашенко вже не вперше обзиває українського президента.

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У березні 2023 року він заявив, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулище Україна кинула виклик Білорусі, а Зеленського він назвав за це "гнидою".

МЗСЛукашенкоЗеленський
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