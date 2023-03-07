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Лукашенко обізвав Зеленського "гнидою" і заявив, що "виклик кинуто" 

Олена РощінаВівторок, 7 березня 2023, 12:41
Лукашенко обізвав Зеленського гнидою і заявив, що виклик кинуто 
Олександр Лукашенко, скриншот із відео "Белти"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулище Україна кинула виклик Білорусі, а українського президента Володимира Зеленського він назвав за це "гнидою". 

Джерело: "Белта"

Пряма мова: "Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський – просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент.

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Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже говорив: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас із вами немає жодних проблем". 

На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". – "Ні, давайте підпишемо договір під егідою Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинуто.

Якщо вони розраховують, – я ж знаю, що вони хочуть нас втягнути у війну за командою американців, – якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся".

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Деталі: Лукашенко заявив, що Україна підготувала "терориста", а білоруси провели блискучу операцію і "за якихось 4-5 днів" змогли встановити всіх його спільників і затримати тих, хто в Білорусі

Водночас він упевнений, що "розслаблятися в жодному разі не можна"

Пряма мова: "Ще раз хочу підкреслити, особливо місцевим мерзотникам і тим, хто втік: вони всі встановлені, ми їх знайдемо, там, за кордоном. А втікачам повторюю: готуйтеся, ми до вас уже прийшли. І не вийте. І не постіть у цих месенджерах. У нас нерви міцні, ми знаємо, що потрібно робити".

Передісторія:

  • 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Після вибуху пул самопроголошеного президента Білорусі стверджував, що з літаком А-50 усе гаразд, і публікував нібито "свіжі відео", однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. 

Теми: ЛукашенкоЗеленськийБілорусьвійна
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