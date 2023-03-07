Лукашенко обізвав Зеленського "гнидою" і заявив, що "виклик кинуто" 

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулище Україна кинула виклик Білорусі, а українського президента Володимира Зеленського він назвав за це "гнидою".

Джерело: "Белта"

Пряма мова: "Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський – просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент.

Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже говорив: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас із вами немає жодних проблем".

На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". – "Ні, давайте підпишемо договір під егідою Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинуто.

Якщо вони розраховують, – я ж знаю, що вони хочуть нас втягнути у війну за командою американців, – якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся".

Деталі: Лукашенко заявив, що Україна підготувала "терориста", а білоруси провели блискучу операцію і "за якихось 4-5 днів" змогли встановити всіх його спільників і затримати тих, хто в Білорусі.

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Водночас він упевнений, що "розслаблятися в жодному разі не можна"

Пряма мова: "Ще раз хочу підкреслити, особливо місцевим мерзотникам і тим, хто втік: вони всі встановлені, ми їх знайдемо, там, за кордоном. А втікачам повторюю: готуйтеся, ми до вас уже прийшли. І не вийте. І не постіть у цих месенджерах. У нас нерви міцні, ми знаємо, що потрібно робити".

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