Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко обізвав Зеленського "гнидою" і заявив, що "виклик кинуто" 

Олена РощінаВівторок, 7 березня 2023, 13:41
Лукашенко обізвав Зеленського гнидою і заявив, що виклик кинуто 
Олександр Лукашенко, скриншот із відео "Белти"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулище Україна кинула виклик Білорусі, а українського президента Володимира Зеленського він назвав за це "гнидою". 

Джерело: "Белта"

Пряма мова: "Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський – просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент.

Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже говорив: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас із вами немає жодних проблем". 

На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". – "Ні, давайте підпишемо договір під егідою Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинуто.

Якщо вони розраховують, – я ж знаю, що вони хочуть нас втягнути у війну за командою американців, – якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся".

Деталі: Лукашенко заявив, що Україна підготувала "терориста", а білоруси провели блискучу операцію і "за якихось 4-5 днів" змогли встановити всіх його спільників і затримати тих, хто в Білорусі

ВІДЕО ДНЯ

Водночас він упевнений, що "розслаблятися в жодному разі не можна"

Пряма мова: "Ще раз хочу підкреслити, особливо місцевим мерзотникам і тим, хто втік: вони всі встановлені, ми їх знайдемо, там, за кордоном. А втікачам повторюю: готуйтеся, ми до вас уже прийшли. І не вийте. І не постіть у цих месенджерах. У нас нерви міцні, ми знаємо, що потрібно робити".

Передісторія:

  • 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Після вибуху пул самопроголошеного президента Білорусі стверджував, що з літаком А-50 усе гаразд, і публікував нібито "свіжі відео", однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. 

Теми: ЛукашенкоЗеленськийБілорусьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Лукашенко ввів смертну кару за держзраду

Організатори Оскара вдруге відхилили заявку на виступ Зеленського

Путін збирається вести війну проти України роками – розвідка США

фото, відеоПавел офіційно став президентом Чехії, а Земана освистали на інавгурації

Російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль

СБУ на звинувачення невизнаного Придністров'я: Провокація, зрежисована в Кремлі

Усі новини...
Лукашенко
Вибух в Мачулищах: Лукашенко каже, що в Білорусі затримали 20 осіб. В СБУ відреагували
Лукашенко розповів про "неймовірну операцію" проти російського А-50, і що попросив у РФ заміну
Лукашенко заявив лідеру Китаю, що повністю підтримує його "мирний план" по Україні
Останні новини
19:34
Американську кіноакадемію закликали скасувати номінації "Топ Ган: Меверік" через російське фінансування
19:33
У мережу злили чат-бот LLaMa зі штучним інтелектом від Meta
19:27
Туреччина відновила переговори з Фінляндією і Швецією щодо їхнього вступу в НАТО
19:26
Швейцарський банк UBS відкликав позов проти ПриватБанку щодо його націоналізації
19:25
США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які постачали Ірану деталі для "Шахедів"
19:23
На окупованій Херсонщині росіяни стали активніше мародерити – Генштаб
19:08
Kernel збирається піти з Варшавської біржі
19:07
Українські правозахисники отримали Премію свободи імені Сахарова за документування злочинів росіян
18:59
Росіяни не полишають спроб прорвати оборону на Лиманському напрямку і захопити Бахмут
18:38
Фінляндія дозволила Естонії реекспорт 122-мм гаубиць і снарядів до них в Україну
Усі новини...