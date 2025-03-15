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Представитель МИД назвал Лукашенко тараканом в ответ на оскорбление Зеленского

Катерина ТищенкоСуббота, 15 марта 2025, 21:43
Представитель МИД назвал Лукашенко тараканом в ответ на оскорбление Зеленского
Александр Лукашенко, фото AFP via Getty Images

Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "тараканом" после того, как тот назвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой".

Источник: Тихий в соцсети Х, Лукашенко, которого цитирует "Наша Нива"

Детали: 14 марта Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" сказал о Зеленском: "Володя как сын мне был, но поступил как гнида".

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В ответ Тихий в субботу написал: "Оскорбления главы Украинского государства недопустимы, особенно от соучастника преступления агрессии против Украины. Кроме того, переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану".

Что предшествовало: Лукашенко уже не впервые обзывает украинского президента.

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В марте 2023 года он заявил, что "диверсией" в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище Украина бросила вызов Беларуси, а Зеленского он назвал за это "гнидой".

МИДЛукашенкоЗеленский
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