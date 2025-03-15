Представитель МИД назвал Лукашенко тараканом в ответ на оскорбление Зеленского

Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "тараканом" после того, как тот назвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой".

Источник: Тихий в соцсети Х, Лукашенко, которого цитирует "Наша Нива"

Детали: 14 марта Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" сказал о Зеленском: "Володя как сын мне был, но поступил как гнида".

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В ответ Тихий в субботу написал: "Оскорбления главы Украинского государства недопустимы, особенно от соучастника преступления агрессии против Украины. Кроме того, переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану".

Что предшествовало: Лукашенко уже не впервые обзывает украинского президента.

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В марте 2023 года он заявил, что "диверсией" в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище Украина бросила вызов Беларуси, а Зеленского он назвал за это "гнидой".