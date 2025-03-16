На місці прильоту в Чернігові триває розбір завалів – ДСНС

У ніч проти 16 березня рятувальники повідомили, що на місці прильоту в Чернігові триває розбір завалів.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці у Чернігові. Розбір завалів продовжується".

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Деталі: У ДСНС зазначили, що внаслідок атаки пошкоджені 3 автівки.

Дослівно: "Наразі постраждалих не виявлено. Евакуйовано одну літню жінку. На місці працюють екстрені служби, психологи ДСНС надають допомогу постраждалим".

Деталі: Рятувальники в повідомленні додали, що в місті розгорнули пункти незламності, де люди можуть зігрітися, отримати необхідну допомогу та зв’язок.

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фото: ДСНС

фото: ДСНС

Що передувало: Повідомлялося, що у Чернігові ворожі ударні БпЛА пошкодили п'ятиповерховий будинок та два приватні будинки.