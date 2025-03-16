На місці прильоту в Чернігові триває розбір завалів – ДСНС
Неділя, 16 березня 2025, 01:54
У ніч проти 16 березня рятувальники повідомили, що на місці прильоту в Чернігові триває розбір завалів.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці у Чернігові. Розбір завалів продовжується".
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Деталі: У ДСНС зазначили, що внаслідок атаки пошкоджені 3 автівки.
Дослівно: "Наразі постраждалих не виявлено. Евакуйовано одну літню жінку. На місці працюють екстрені служби, психологи ДСНС надають допомогу постраждалим".
Деталі: Рятувальники в повідомленні додали, що в місті розгорнули пункти незламності, де люди можуть зігрітися, отримати необхідну допомогу та зв’язок.
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Що передувало: Повідомлялося, що у Чернігові ворожі ударні БпЛА пошкодили п'ятиповерховий будинок та два приватні будинки.