На месте прилета в Чернигове продолжается разбор завалов – ГСЧС

В ночь на 16 марта спасатели сообщили, что на месте прилета в Чернигове продолжается разбор завалов.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Чернигове. Разбор завалов продолжается".

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Детали: В ГСЧС отметили, что в результате атаки повреждены 3 автомобиля.

Дословно: "Сейчас пострадавших не обнаружено. Эвакуирована одна пожилая женщина. На месте работают экстренные службы, психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим".

Детали: Спасатели в сообщении добавили, что в городе развернули пункты несокрушимости, где люди могут согреться, получить необходимую помощь и связь.

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Что предшествовало: Сообщалось, что в Чернигове вражеские ударные БпЛА повредили пятиэтажный дом и два частных дома.