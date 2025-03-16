На месте прилета в Чернигове продолжается разбор завалов – ГСЧС
Воскресенье, 16 марта 2025, 01:54
В ночь на 16 марта спасатели сообщили, что на месте прилета в Чернигове продолжается разбор завалов.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Чернигове. Разбор завалов продолжается".
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Детали: В ГСЧС отметили, что в результате атаки повреждены 3 автомобиля.
Дословно: "Сейчас пострадавших не обнаружено. Эвакуирована одна пожилая женщина. На месте работают экстренные службы, психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим".
Детали: Спасатели в сообщении добавили, что в городе развернули пункты несокрушимости, где люди могут согреться, получить необходимую помощь и связь.
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Что предшествовало: Сообщалось, что в Чернигове вражеские ударные БпЛА повредили пятиэтажный дом и два частных дома.