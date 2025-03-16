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Директор підтвердив, що всіх працівників "Голосу Америки" відсторонили

Ольга Глущенко Неділя, 16 березня 2025, 02:48
Директор підтвердив, що всіх працівників Голосу Америки відсторонили
фото: Getty Images

Керівник Української служби "Голосу Америки" Руслан Петричка поширив допис директора мовника Майкла Абрамовіца, який підтвердив, що ГА призупинив мовлення.

Джерело: Петричка у Facebook

Пряма мова Петрички: "Повідомлення від директора Голосу Америки. На цей час Голос Америки Українською призупинив мовлення. Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі – поки невідомо".

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Деталі: Абрамовіц у своєму дописі зазначив, що він "глибоко засмучений", оскільки вперше за 83 роки ""Голосу Америки" замовкає".

Директор ГА додав, що 1300 співробітників мовника відправили в адміністративну відпустку.

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, що значна кількість співробітників американської міжнародної ТРК "Голос Америки" була відправлена в "адміністративну" відпустку в суботу, що може означати фактичне припинення роботи мовника.

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Згодом екс-співробітник мовника Остап Яриш підтвердив цю інформацію.

Також у суботу стало відомо, що у Трампа скасували фінансування всієї мережі "Радіо Свобода".

У "Радіо Свобода" вже назвали це рішення "подарунком ворогам Америки".

ЗМІСША
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