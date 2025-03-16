Директор подтвердил, что всех работников "Голоса Америки" отстранили
Руководитель Украинской службы "Голоса Америки" Руслан Петричка распространил сообщение директора вещателя Майкла Абрамовица, который подтвердил, что ГА приостановил вещание.
Источник: Петричка в Facebook
Прямая речь Петрички: "Сообщение от директора Голоса Америки. В настоящее время Голос Америки на украинском языке приостановил вещание. Все работники отправлены в административный отпуск. Что будет дальше - пока неизвестно".
Детали: Абрамовиц в своей заметке отметил, что он "глубоко расстроен", поскольку впервые за 83 года ""Голоса Америки" замолкает".
Директор ГА добавил, что 1300 сотрудников вещателя отправили в административный отпуск.
Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что значительное количество сотрудников американской международной ТРК "Голос Америки" было отправлено в "административный" отпуск в субботу, что может означать фактическое прекращение работы вещателя.
Впоследствии экс-сотрудник вещателя Остап Ярыш подтвердил эту информацию.
Также в субботу стало известно, что у Трампа отменили финансирование всей сети "Радио Свобода".
В "Радио Свобода" уже назвали это решение "подарком врагам Америки".