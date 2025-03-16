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На Чернігівщині впала ворожа балістична ракета – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 11:40
На Чернігівщині впала ворожа балістична ракета – ОВА
комплекс іскандер, фото з вікіпедії

Вранці 16 березня під час повітряної тривоги за межами населеного пункту Семенівської громади впала ворожа балістична ракета, ймовірно, "Іскандер".

Джерело: Чернігівська ОВА

Деталі: За даними влади, наразі триває атака FPV-дронів по Семенівщині.

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Вранці вже було влучання у будівлю міської ради. У населеному пункті частково немає світла – енергетики вже працюють. Попередньо, без постраждалих.

Зазначається, що напередодні фіксували прильоти 2 ворожих безпілотників по Чернігову. Пряме влучання у багатоповерхівку. 2 квартири зруйновані, ще 12 – пошкоджені.

Нагадаємо: У Чернігові ворожі ударні БпЛА пошкодили п'ятиповерховий будинок та два приватні будинки.

Чернігівська областьракетний удар
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