На Чернігівщині впала ворожа балістична ракета – ОВА
Неділя, 16 березня 2025, 11:40
Вранці 16 березня під час повітряної тривоги за межами населеного пункту Семенівської громади впала ворожа балістична ракета, ймовірно, "Іскандер".
Джерело: Чернігівська ОВА
Деталі: За даними влади, наразі триває атака FPV-дронів по Семенівщині.
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Вранці вже було влучання у будівлю міської ради. У населеному пункті частково немає світла – енергетики вже працюють. Попередньо, без постраждалих.
Зазначається, що напередодні фіксували прильоти 2 ворожих безпілотників по Чернігову. Пряме влучання у багатоповерхівку. 2 квартири зруйновані, ще 12 – пошкоджені.
Нагадаємо: У Чернігові ворожі ударні БпЛА пошкодили п'ятиповерховий будинок та два приватні будинки.