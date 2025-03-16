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На Черниговщине упала вражеская баллистическая ракета - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 марта 2025, 11:40
На Черниговщине упала вражеская баллистическая ракета - ОВА
комплекс Искандер, фото из википедии

Утром 16 марта во время воздушной тревоги за пределами населенного пункта Семеновской общины упала вражеская баллистическая ракета, вероятно, "Искандер".

Источник: Черниговская ОВА

Детали: По данным властей, сейчас продолжается атака FPV-дронов по Семеновщине.

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Утром уже было попадание в здание городского совета. В населенном пункте частично нет света - энергетики уже работают. Предварительно, без пострадавших.

Отмечается, что накануне фиксировали прилеты 2 вражеских беспилотников по Чернигову. Прямое попадание в многоэтажку. 2 квартиры разрушены, еще 12 - повреждены.

Напомним: В Чернигове вражеские ударные БпЛА повредили пятиэтажный дом и два частных дома.

Черниговская областьракетный удар
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