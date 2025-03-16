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У бригаді, звідки втік підозрюваний у вбивстві Ганула, прокоментували його затримання

Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 15:37
У бригаді, звідки втік підозрюваний у вбивстві Ганула, прокоментували його затримання
фото нпу

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, у якій служив підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв, повідомила, що той числився у їхньому складі з літа 2024 року, але з лютого 2025 року числиться у СЗЧ.

Джерело: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу 

Деталі: У бригаді уточнили, що підозрюваний – старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений у 28 ОМБр 13.07.2024 з військової частини А0139.

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Він був допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти.

Дослівно: "Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався.

Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року.

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Вся потрібна інформація надана правоохоронним органам. Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання".

Деталі: Бригада повідомила, що знищує росіян на Торецькому напрямку.

Нагадаємо: Шалаєву 16 березня обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

Вдень 14 березня в Одесі застрелили Ганула.

Збройні силивбивствоОдеса
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