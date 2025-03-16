Підозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід
Неділя, 16 березня 2025, 14:45
Підозрюваному у вбивстві Демʼяна Ганула 16 березня обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.
Деталі: Саме про це клопотали слідчі.
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На початку прокуратура попросила перевезти суд у закритий режим через питання безпеки учасників процесу і щоб не розголошувати відомості, які можуть завадити слідству. Захист підтримав клопотання.
На питання судді затриманий сказав, що проживав в Києві, є військовослужбовцем і наразі в СЗЧ.
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За даними суду, він був командиром механізованого взводу військової частини А0666 — це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Був мобілізований.
Нагадаємо:
- Вдень 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула.
- Пізніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання ймовірного стрільця.
- СБУ одразу повідомила, що розглядаються мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".