Підозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід

Підозрюваному у вбивстві Демʼяна Ганула 16 березня обрали запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

Джерело: НПУ, "Суспільне"

Деталі: Саме про це клопотали слідчі.

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На початку прокуратура попросила перевезти суд у закритий режим через питання безпеки учасників процесу і щоб не розголошувати відомості, які можуть завадити слідству. Захист підтримав клопотання.

На питання судді затриманий сказав, що проживав в Києві, є військовослужбовцем і наразі в СЗЧ.

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За даними суду, він був командиром механізованого взводу військової частини А0666 — це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Був мобілізований.

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