В бригаде, откуда сбежал подозреваемый в убийстве Ганула, прокомментировали его задержание

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, в которой служил подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев, сообщила, что тот числился в их составе с лета 2024 года, но с февраля 2025 года числится в СЗЧ.

Источник: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Детали: В бригаде уточнили, что подозреваемый - старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен в 28 ОМБр 13.07.2024 из воинской части А0139.

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Он был допущен к ТВО офицера резерва запасной роты.

Дословно: "После перевода практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался.

Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается в СЗЧ с 22.02.2025 года.

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Вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам. Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести суровое наказание".

Детали: Бригада сообщила, что уничтожает россиян на Торецком направлении.

Напомним: Шалаеву 16 марта избрали меру пресечения - взятие под стражу без права внесения залога.

Днем 14 марта в Одессе застрелили Ганула.