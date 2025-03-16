Удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: Розбір завалів завершено, є постраждала
У Чернігові рятувальники завершили розбирати аварійні конструкції у пошкодженій російським безпілотником п'ятиповерхівці, постраждала одна жінка.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Внаслідок атаки зруйновано 4-й та 5-й поверхи будинку.
Постраждала жінка, якій надали медичну допомогу. Пошкоджено 6 авто та вікна 3-х сусідніх будинків".
Деталі: Зазначається, що працівники ДСНС допомогли мешканцям винести із пошкодженого будинку 20 котів. Демонтували аварійні конструкції, для чого залучалася спеціальна висотна техніка.
У пункті незламності постраждалим надавалася необхідна допомога, гаряча їжа, напої. 48 людей отримали психологічну допомогу.
До ліквідації наслідків також долучалися правоохоронці, комунальні служби, волонтери та громадські організації.
Що передувало: У суботу ввечері в Чернігові ворожі ударні БпЛА пошкодили п'ятиповерховий будинок та два приватні будинки. Внаслідок удару безпілотника зруйновано 2 верхніх поверхи пʼятиповерхівки.