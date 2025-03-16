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Удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: Розбір завалів завершено, є постраждала

Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 20:47
Удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: Розбір завалів завершено, є постраждала
Розбір завалів у Чернігові, фото ДСНС

У Чернігові рятувальники завершили розбирати аварійні конструкції у пошкодженій російським безпілотником п'ятиповерхівці, постраждала одна жінка.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Внаслідок атаки зруйновано 4-й та 5-й поверхи будинку.

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Постраждала жінка, якій надали медичну допомогу. Пошкоджено 6 авто та вікна 3-х сусідніх будинків".

Деталі: Зазначається, що працівники ДСНС допомогли мешканцям винести із пошкодженого будинку 20 котів. Демонтували аварійні конструкції, для чого залучалася спеціальна висотна техніка.

У пункті незламності постраждалим надавалася необхідна допомога, гаряча їжа, напої. 48 людей отримали психологічну допомогу.

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До ліквідації наслідків також долучалися правоохоронці, комунальні служби, волонтери та громадські організації.

Що передувало: У суботу ввечері в Чернігові ворожі ударні БпЛА пошкодили п'ятиповерховий будинок та два приватні будинки. Внаслідок удару безпілотника зруйновано 2 верхніх поверхи пʼятиповерхівки.

ЧернігівбезпілотникиДСНС
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