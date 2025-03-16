Удар по пятиэтажке в Чернигове: Разбор завалов завершен, есть пострадавшая
В Чернигове спасатели завершили разбирать аварийные конструкции в поврежденной российским беспилотником пятиэтажке, пострадала одна женщина.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "В результате атаки разрушены 4-й и 5-й этажи дома.
Пострадала женщина, которой оказали медицинскую помощь. Повреждены 6 авто и окна 3-х соседних домов".
Детали: Отмечается, что работники ГСЧС помогли жителям вынести из поврежденного дома 20 котов. Демонтировали аварийные конструкции, для чего привлекалась специальная высотная техника.
В пункте несокрушимости пострадавшим оказывалась необходимая помощь, горячая пища, напитки. 48 человек получили психологическую помощь.
К ликвидации последствий также привлекались правоохранители, коммунальные службы, волонтеры и общественные организации.
Что предшествовало: В субботу вечером в Чернигове вражеские ударные БпЛА повредили пятиэтажный дом и два частных дома. В результате удара беспилотника разрушены 2 верхних этажа пятиэтажки.