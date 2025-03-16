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Удар по пятиэтажке в Чернигове: Разбор завалов завершен, есть пострадавшая

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 20:47
Удар по пятиэтажке в Чернигове: Разбор завалов завершен, есть пострадавшая
Разбор завалов в Чернигове, фото ГСЧС

В Чернигове спасатели завершили разбирать аварийные конструкции в поврежденной российским беспилотником пятиэтажке, пострадала одна женщина.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В результате атаки разрушены 4-й и 5-й этажи дома.

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Пострадала женщина, которой оказали медицинскую помощь. Повреждены 6 авто и окна 3-х соседних домов".

Детали: Отмечается, что работники ГСЧС помогли жителям вынести из поврежденного дома 20 котов. Демонтировали аварийные конструкции, для чего привлекалась специальная высотная техника.

В пункте несокрушимости пострадавшим оказывалась необходимая помощь, горячая пища, напитки. 48 человек получили психологическую помощь.

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К ликвидации последствий также привлекались правоохранители, коммунальные службы, волонтеры и общественные организации.

Что предшествовало: В субботу вечером в Чернигове вражеские ударные БпЛА повредили пятиэтажный дом и два частных дома. В результате удара беспилотника разрушены 2 верхних этажа пятиэтажки.

ЧерниговбеспилотникиГСЧС
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