Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів української та американської делегацій у Джидді й появи пропозицій щодо режиму тиші Росія "вкрала майже тиждень" війни.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії.
Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною.
Але кожен день зараз – це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати: саме підтримка нашої армії, усіх наших Сил оборони та безпеки України, нашої держави – така підтримка вирішує все".
Передісторія:
- За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- 13 березня очільник Кремля Володимир Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.
- Того ж дня у Москві перебував спецпосланець Трампа Стів Віткофф. У Кремлі заявили, що через нього були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.
- Невдовзі після цього Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".
- Зеленський заявив, що Сполученим Штатам важливо не погоджуватися на російські додаткові умови щодо припинення вогню, а позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії має бути жортскою, якщо та не погодиться на його пропозицію про 30-денний режим тиші.
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