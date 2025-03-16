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Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни

Катерина ТищенкоНеділя, 16 березня 2025, 23:00
Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів української та американської делегацій у Джидді й появи пропозицій щодо режиму тиші Росія "вкрала майже тиждень" війни.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії.

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Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною.

Але кожен день зараз – це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати: саме підтримка нашої армії, усіх наших Сил оборони та безпеки України, нашої держави – така підтримка вирішує все".

Передісторія:

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ЗеленськийпереговориРосіявійна
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