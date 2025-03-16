Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів української та американської делегацій у Джидді й появи пропозицій щодо режиму тиші Росія "вкрала майже тиждень" війни.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії.

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Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною.

Але кожен день зараз – це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати: саме підтримка нашої армії, усіх наших Сил оборони та безпеки України, нашої держави – така підтримка вирішує все".

Передісторія:

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За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

13 березня очільник Кремля Володимир Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Того ж дня у Москві перебував спецпосланець Трампа Стів Віткофф. У Кремлі заявили, що через нього були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

Невдовзі після цього Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

Зеленський заявив, що Сполученим Штатам важливо не погоджуватися на російські додаткові умови щодо припинення вогню, а позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії має бути жортскою, якщо та не погодиться на його пропозицію про 30-денний режим тиші.

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