Зеленский: После переговоров в Джидде Россия украла почти неделю войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров украинской и американской делегаций в Джидде и появления предложений по режиму тишины Россия "украла почти неделю" войны.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России.

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Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной.

Но каждый день сейчас – это защита нашей независимости, нашего государства, наших людей. И нужно помнить: именно поддержка нашей армии, всех наших Сил обороны и безопасности Украины, нашего государства – такая поддержка решает все".

Предыстория:

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По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

В тот же день в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.

Вскоре после этого Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию " с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

Зеленский заявил, что Соединенным Штатам важно не соглашаться на российские дополнительные условия о прекращении огня, а позиция президента США Дональда Трампа в отношении России должна быть жесткой, если та не согласится на его предложение о 30-дневном режиме тишины.

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