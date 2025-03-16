Зеленский: После переговоров в Джидде Россия украла почти неделю войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров украинской и американской делегаций в Джидде и появления предложений по режиму тишины Россия "украла почти неделю" войны.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России.
Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной.
Но каждый день сейчас – это защита нашей независимости, нашего государства, наших людей. И нужно помнить: именно поддержка нашей армии, всех наших Сил обороны и безопасности Украины, нашего государства – такая поддержка решает все".
Предыстория:
- По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
- В тот же день в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.
- Вскоре после этого Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию " с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".
- Зеленский заявил, что Соединенным Штатам важно не соглашаться на российские дополнительные условия о прекращении огня, а позиция президента США Дональда Трампа в отношении России должна быть жесткой, если та не согласится на его предложение о 30-дневном режиме тишины.
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