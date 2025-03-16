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Зеленский: После переговоров в Джидде Россия украла почти неделю войны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 23:00
Зеленский: После переговоров в Джидде Россия украла почти неделю войны
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров украинской и американской делегаций в Джидде и появления предложений по режиму тишины Россия "украла почти неделю" войны.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России.

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Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной.

Но каждый день сейчас – это защита нашей независимости, нашего государства, наших людей. И нужно помнить: именно поддержка нашей армии, всех наших Сил обороны и безопасности Украины, нашего государства – такая поддержка решает все".

Предыстория:

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ЗеленскийпереговорыРосcиявойна
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