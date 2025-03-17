Рубіо про завершення війни РФ проти України: Є план "А" і план "Б"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про план "А" і план "Б" з боку американської сторони щодо завершення війни Росії проти України.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю CBS News

Пряма мова Рубіо: "Це складна, трирічна війна, яка триває на дуже довгому військовому фронті, з великою складністю.

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Тож ніхто не стверджує, що це легко, але я хочу, щоб усі зрозуміли, план такий. План А: припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б, другого етапу, який полягає в тому, щоб посадити усіх за стіл переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб знайти спосіб назавжди покласти край цій війні в такий спосіб, щоб це було довготривалим, враховувало потреби кожного і так далі".

"Ніхто не каже, що ця друга частина буде легко, але ми не можемо навіть дійти до цієї другої частини, поки не пройдемо першу".

Деталі: Рубіо зазначив, що важко домовитися про остаточне припинення війни, поки "вони стріляють один в одного".

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Саме тому, додав Рубіо, президент США Дональд Трамп хоче припинення вогню.

Пряма мова Рубіо: "Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити. Це буде нелегко…

Ми переходимо до другого етапу, який полягає в обговоренні чогось більш тривалого та постійного.

Це буде важко. Це потребуватиме багато важкої роботи, поступок від обох сторін, але це має відбутися. Ця війна не може тривати. Президент ясно дав це зрозуміти, і він робить усе можливе, щоб покласти цьому край".

Деталі: Рубіо назвав "багатообіцяючою" зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським правителем Володимиром Путіним 13 березня.

Нагадаємо: Віткофф заявив, що в рамках переговорів про припинення вогню в Україні має оговорюватися Запорізька АЕС, доступ до портів, ситуація в Курській області.

Перед цим Віткофф висловив думку, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України.