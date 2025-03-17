Рубио о завершении войны РФ против Украины: Есть план "А" и план "Б"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о плане "А" и плане "Б" со стороны американской стороны относительно завершения войны России против Украины.

Источник: Рубио в интервью CBS News

Прямая речь Рубио: "Это сложная, трехлетняя война, которая продолжается на очень длинном военном фронте, с большой сложностью.

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Поэтому никто не утверждает, что это легко, но я хочу, чтобы все поняли, план таков. План А: прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, второму этапу, который заключается в том, чтобы посадить всех за стол переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долговременным, учитывало потребности каждого и так далее".

"Никто не говорит, что эта вторая часть будет легко, но мы не можем даже дойти до этой второй части, пока не пройдем первую".

Детали: Рубио отметил, что трудно договориться об окончательном прекращении войны, пока "они стреляют друг в друга".

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Именно поэтому, добавил Рубио, президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня.

Прямая речь Рубио: "Это то, над чем мы работаем, предполагая, что сможем это сделать. Это будет нелегко...

Мы переходим ко второму этапу, который заключается в обсуждении чего-то более длительного и постоянного.

Это будет трудно. Это потребует много тяжелой работы, уступок от обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал это понять, и он делает все возможное, чтобы положить этому конец".

Детали: Рубио назвал "многообещающей" встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с российским правителем Владимиром Путиным 13 марта.

Напомним: Уиткофф заявил, что в рамках переговоров о прекращении огня в Украине должна обсуждаться Запорожская АЭС, доступ к портам, ситуация в Курской области.

Раньше Уиткофф выразил мнение, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса в отношении урегулирования войны России против Украины.