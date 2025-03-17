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В РФ заявили про пожежу на ерегооб'єкті після атаки БпЛА в Астраханській області

Степан ГафткоПонеділок, 17 березня 2025, 09:30
В РФ заявили про пожежу на ерегооб'єкті після атаки БпЛА в Астраханській області
Ілюстративне фото українського БпЛА "Лютий": Генеральний штаб ЗСУ

Після того як безпілотники вночі атакували Астраханську область в Росії, на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури трапилась пожежа.

Джерело: губернатор області Ігор Бабушкін в Telegram, Telegram-канал Mash

Пряма мова: "При падінні уламків БпЛА на території об'єкту виникла пожежа".

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Деталі: Бабушкін не уточнив, на якому саме об'єкті сталася пожежа, проте наолосив, що дрони атакували паливно-енергетичну інфраструктуру регіону.

Чиновник стверджує, що російська ППО нібито успішно відпрацювала, а всіх працівників об'єкта, який постраждав, евакуювали заздалегідь.

Водночас, за його словами, травми отримав один чоловік.

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Крім того, російський Telegram-канал Mash увечері 16 березня повідомив, що нібито безпілотники ЗСУ атакували місто Єйськ – там було чутно 10 вибухів над акваторією Азовського моря.

Своєю чергою, російське Міноборони заявило про "успішне" відбиття атак БпЛА. За словами росіян, сили ППО знищили 22 безпілотники в Астраханській, Брянській, Волгоградській, Ростовській областях, а також у Республіці Калмикія.

Нагадаємо: 

У Росії 16 березня ввечері повідомляли про масовану атаку українських безпілотників на низку областей. 

російсько-українська війнабезпілотникиРосія
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