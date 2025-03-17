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В РФ заявили о пожаре на энергообъекте после атаки БпЛА на Астраханскую область

Степан ГафткоПонедельник, 17 марта 2025, 09:30
В РФ заявили о пожаре на энергообъекте после атаки БпЛА на Астраханскую область
Иллюстративное фото украинского БпЛА "Лютый": Генеральный штаб ВСУ

После того как беспилотники ночью атаковали Астраханскую область в России, на одном из объектов энергетической инфраструктуры произошел пожар.

Источник: губернатор области Игорь Бабушкин в Telegram, Telegram-канал Mash

Прямая речь: "При падении обломков БпЛА на территории объекта произошло возгорание".

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Детали: Бабушкин не уточнил, на каком именно объекте произошел пожар, однако отметил, что дроны атаковали топливно-энергетическую инфраструктуру региона.

Чиновник утверждает, что российская ПВО якобы успешно отработала, а всех работников объекта, который пострадал, эвакуировали заранее.

В то же время, по его словам, травмы получил один человек.

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Кроме того, российский Telegram-канал Mash вечером 16 марта сообщил, что якобы беспилотники ВСУ атаковали город Ейск – там было слышно 10 взрывов над акваторией Азовского моря.

В свою очередь, российское Минобороны заявило об "успешном" отражении атак БпЛА. По словам россиян, силы ПВО уничтожили 22 беспилотника в Астраханской, Брянской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Республике Калмыкия.

Напомним:

В России 16 марта вечером сообщали о массированной атаке украинских беспилотников на ряд областей.

российско-украинская войнабеспилотникиРосcия
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