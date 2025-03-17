У Кремлі готуються до розмови з Трампом у вівторок

У Кремлі підтвердили, що телефонна розмова російського правителя Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа може відбутися 18 березня

Джерело: прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Так, це, дійсно, так. У вівторок готується така розмова".

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Деталі: На прохання журналістів прокоментувати слова американського президента про плани обговорити з Путіним питання територій і контролю над АЕС, а також розкрити нові елементи розмови, Пєсков відповів: "Ми ніколи цього не робимо, ніколи не випереджаємо події. Розмова, дійсно, готується, але в нашому розумінні, звичайно ж, розмова двох президентів не підлягає апріорі якомусь змістовному обговоренню. Тому ми цього не будемо робити".

Раніше Трамп заявив, що планує зідзвонитися з Путіним 18 березня.