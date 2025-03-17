В Кремле готовятся к разговору с Трампом во вторник

В Кремле подтвердили, что телефонный разговор российского правителя Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться 18 марта

Источник: пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Да, это, действительно, так. Во вторник готовится такой разговор".

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Детали: На просьбу журналистов прокомментировать слова американского президента о планах обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС, а также раскрыть новые элементы разговора, Песков ответил: "Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор, действительно, готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговор двух президентов не подлежит априори какому-то содержательному обсуждению. Поэтому мы этого не будем делать".

Ранее Трамп заявил, что планирует созвониться с Путиным 18 марта.